Douvikas: “A Como stiamo portando tanti turisti grazie alla nostra squadra. Fabregas mi aiuta tanto”

14/11/2026 | 20:55:12

Douvikas ha concesso un’intervista ai canali ufficiali del Como: “Mi ricordo che ero molto felice quando sono arrivato qua perchè è un club con molte ambizioni e un grande staff e una grande squadra, penso di aver fatto molte cose, è un incredibile feeling. Fabregas? Mi ha aiutato tanto ma tutto lo staff è fantastico. Gli allenatori mi hanno aiutato tanto, a diventare il giocatore che sono adesso. Amo la città, i tifosi e tutti dovrebbero venire a vedere Como. La squadra porta anche un sacco di turisti, io amo fare passeggiate e trovare dei buoni ristoranti per godermi la vista del lago”.

Foto: Instagram Douvikas