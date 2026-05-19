Doumbia, lo Sporting CP sempre più deciso

19/05/2026 | 22:15:49

Lo Sporting CP insiste per Issa Doumbia, il centrocampista classe 2003 è un uomo mercato, già dieci giorni fa erano arrivati i primi interessamenti dal Portogallo. Lo Sporting è sempre più convinto e si avvicina sempre di più al giocatore, la trattativa avanza verso la definitiva quadratura. 8 gol in stagione (su 39 presenze complessive tra tutte le competizioni), il centrocampista del Venezia autore di una grande annata corre verso il Portogallo dopo un faccia a faccia tra gli intermediari del giocatore e il club che ha avvicinato la fumata bianca.

Foto: Instagram Doumbia