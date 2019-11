Douglas Costa sbanca Mosca all’ultimo respiro: la Juve vola agli ottavi di Champions

La Juve di Sarri vola agli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sbancano Mosca all’ultimo respiro: il gol vittoria contro la Lokomotiv arriva al 93′ quando Douglas Costa, entrato in campo venti minuti prima, batte Guilherme al termine di un’azione corale strepitosa e regala il prezioso successo ai suoi. Il 2-1 della Vecchia Signora porta così la firma del brasiliano, dopo il gol lampo di Ramsey (tap-in ravvicinato al 4′) e il momentaneo pari siglato da Miranchuk al 12′. La Juve vince in Russia e stacca il pass per il turno successivo con due giornate di anticipo.

LOKOMOTIV-JUVENTUS 1-2

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov (36′ st Murilo), Krychowiak, Barinov, Joao Mario (40′ st Kolomeytsev); Eder. Miranchuk. All. Sëmin.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira (25′ st Douglas Costa), Pjanic, Rabiot: Ramsey (19′ st Bentancur), Ronaldo (37′ st Dybala), Higuain. All. Sarri.

ARBITRO: Buquet (Fra)

MARCATORI: 4′ pt Ramsey (J), 12′ pt Miranchuk (L), 48′ st Douglas Costa (J)

NOTE: Ammoniti: Rybus (L); Bonucci, Douglas Costa (J). Recupero: 1′ pt, 4′ st.

https://twitter.com/UEFAcom_it/status/1192167999643553794

Foto: Twitter ufficiale Uefa