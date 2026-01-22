Doppio Pisilli: la Roma batte lo Stoccarda 2-0 e vede gli ottavi

22/01/2026 | 22:53:53

La Roma batte lo Stoccarda nella penultima giornata della fase campionato di Europa League. A Gasperini basta un super Pisilli, la sua doppietta vale il 2-0 e porta momentaneamente i giallorossi tra le prime otto nella classifica di Europa League. Il vantaggio giallorosso arriva al 40′. Soulé serve Pisilli che si era inserito benissimo alle spalle della difesa tedesca. Il numero 61 entra in area e calcia con il piatto sotto la traversa bucando un immobile Nubel. Occasione Stoccarda al 58′. Führich calcia verso la porta da punizione. Il pallone viene deviato dalla barriera e finisce tra i piedi di Undav che, solo davanti a Svilar, calcia alto. Nel finale i giallorossi trovano il raddoppio ancora con Pisilli, servito da Dybala. Finisce 2-0.

foto x roma