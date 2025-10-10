Doppietta Pisilli, i primi centri di Camarda e Berti: l’Italia Under 21 batte 4-0 la Svezia
10/10/2025 | 20:09:31
L’Italia Under 21 batte 3-0 la Svezia nella sfida delle qualificazioni ai campionati europei di categoria. Primo tempo strepitoso degli azzurrini che annichiliscono gli avversari. Al 12′ Pisilli apre le marcature, ruba palla e poi con un destro incrociato da fuori insacca. Il raddoppio al 40′ con Camarda su calcio di rigore, un cucchiaio bellissimo. Prima rete in Under 21 per lui (con record). Al secondo di recupero del primo tempo, il tris, con la doppietta di Pisilli.
Nella ripresa gestione, anche chance per il poker degli Azzurrini che non finalizzano. Nel finale anche la Svezia ha alcune chance. Al 93′ rigore per l’Italia, con Berti che fa 4-0. Finisce 4-0 per l’Italia che sale a 9, a pari punti con la Polonia.
Foto: X Azzurri