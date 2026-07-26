Doppietta di Diouf nel recupero: l’Inter vince 2-1 l’amichevole con il Karlsruher
26/07/2026 | 18:36:47
L’Inter vince l’amichevole del pomeriggio in rimonta per 2-1 contro il Karlsruher. La compagine di Chivu dimostra attaccamento e voglia di rivalsa fino alla fine ribaltando la gara nel recupero con una doppietta di Andy Diouf.
Il Karlsruher la sblocca al 50′ con Civeja al termine di un ottimo contropiede. La compagine tedesca sembra portarsi a casa una vittoria prestigiosa contro i campioni d’Italia. Ma nel recupero l’Inter la ribalta. Al 91′ il pareggio con un tiro da fuori clamoroso. Al 95′ altro gol clamoroso, di sinistro a giro per regalare la vittoria ai nerazzurri.
Foto: X Inter