Dopo Robben anche Sneijder torna a giocare? Si fa avanti l’Utrecht

Dopo Arjen Robben, un altro grande talento olandese potrebbe tornare a calcare i campi: Wesley Sneijder. Infatti, l’Utrecht, ha presentato un’offerta all’ex-trequartista di Inter e Real Madrid, ritiratosi lo scorso anno dopo l’esperienza all’Al-Gharafa. “Abbiamo parlato del suo possibile ritorno, dipende da lui. Ora ha il tempo di decidere se gli piace l’idea, se fosse in buone condizioni potrebbe essere una scommessa interessante.” – ha detto il ds Jordy Zuidam. Offerta confermata anche dal diretto interessato, che ha GYGS ha detto: “Ho parlato con Jordy Zuidam della questione e ci penserò Posso essere in forma entro tre mesi. Teoricamente, tutto è possibile, ma questa non è una decisione che si può prendere in 24 ore.”

Foto: SportMediaset