Donovan: “Credo che la Spagna venga sottovalutata”

04/07/2026 | 18:43:23

Landon Donovan, da Fox Sport, ha voluto elogiare la Spagna, che secondo l’ex calciatore americano non viene considerata adeguatamente: “Sono fenomenali. La Spagna è passata inosservata. Stiamo parlando di Mbappé, Messi e non della Spagna. So che era solo l’Austria, ma si sono presentati e hanno messo in scena uno spettacolo. Francia o Brasile non corrono né difendono, ma la Spagna corre, preme e difende. Penso che siano tornati e in qualche modo abbiano mandato un piccolo messaggio a tutti dicendo: non dimenticatevi di noi.”

Foto: Instagram Donovan