Juve, senti Tacconi: “Donnarumma? Viste le condizioni, ci proverei”. Poi il commento su Tonali

13/08/2025 | 13:15:04

Gigio Donnarumma lascerà il PSG per intraprendere una nuova avventura estera. Abbiamo annunciato da tempo le possibili destinazioni del portiere italiano che difficilmente farà rientro in Serie A. Non è dello stesso avviso, l’ex estremo difensore bianconero, Stefano Tacconi che, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, “sollecita” la Vecchia Signora a provarci per il portierone della Nazionale. Sulla possibilità di investire su Donnarumma da parte della Juventus: “Perché no? Viste le condizioni io ci proverei, però bisogna vedere anche quanto sarà forte la concorrenza del City e i costi, perché mi pare di capire che i bianconeri non abbiano un grande budget quest’estate. E a centrocampo Tonali sarebbe un gran colpo: la Juventus ha bisogno di giocatori italiani di spessore internazionale”. Sulla decisione del PSG: “Non me l’aspettavo, però in questi casi è difficile dare giudizi senza sapere come stanno le cose. Gigio è a scadenza nel 2026 e magari le questioni contrattuali possono aver inciso, oppure è successo qualcosa di cui noi non siamo a conoscenza. Di sicuro è una situazione molto anomala”. Una chiosa finale: “Difficile quantificare i punti che può valere nell’economia di un campionato, ma sicuramente uno come Donnarumma aiuta. Quando hai un portiere top che compie miracoli su una stagione intera può fare la differenza. E lui è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, però anche in passato è stato spesso criticato: qualche difettuccio ce l’ha”.

Foto: Instagram Donnarumma