Donnarumma: “Perdere fa parte del percorso. Abbiamo fatto un cammino interessante in Nations”

15/11/2026 | 23:25:16

Gianluigi Donnarumma commenta la sconfitta per 4-1 contro il Belgio alla Rai: “Fa parte del percorso e gli alti e bassi possono capitare. Abbiamo fatto una partita splendida contro la Francia e l’abbiamo pagata fisicamente. Nessuno si aspettava un percorso in Nations così interessante. Ci deve far riflettere che nel secondo tempo abbiamo preso troppi contropiedi. Andavano fatte più preventive, ma penso che questa sconfitta ci possa e ci deve servire. Quando giochi una partita così intensa come quella contro la Francia, rigiocare dopo due giorni non è facile Non deve essere una scusa, ma ha inciso col fatto di non essere brillanti”.

Foto: Instagram Donnarumma