Donnarumma: “Mi sono congratulato con Malagò per la scelta di Mancini, ci lega affetto per ciò che abbiamo vinto”

24/09/2026 | 20:09:43

Il capitano della Nazionale Gianluigi Donnarumma presenta la sfida contro il Belgio: “Ogni giocatore tramite la sua volontà sceglie di rappresentare un paese, non mi posso mettere nella testa di altri ragazzi. Io sono orgoglioso di rappresentare la nazionale e il mio paese, quando sei fuori hai ancor più orgoglio perché l’Italia ti manca e hai quella passione in più di tornare e rappresentare il tuo paese nelle competizioni importanti.

Su Lammens: “È un bravissimo portiere, sta facendo molto bene al Manchester United e non è facile. Gli faccio i complimenti, sono sicuro che ha un grande avvenire. L’ho conosciuto, è un ragazzo intelligente e speriamo che farà bene dopo la partita di domani”.

Sul messaggio di Malagò: “Il messaggio col presidente è una cosa privata, con tutto il rispetto per gli altri allenatori vicini alla Nazionale, però mi sono congratulato con il presidente perché al mister ci lega grande affetto per ciò che abbiamo vinto. Sono contento”.

Foto: Instagram Donnarumma