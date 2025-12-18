Donnarumma: “Guardiola lo rispetto, abbiamo un rapporto straordinario. E’ un sogno essere allenato da lui”

18/12/2025 | 18:45:15

Donnarumma ha parlato a Sky Sport in un estratto della sua intervista, commentando il suo rapporto con Guardiola: “Lo rispetto enormemente. Abbiamo un rapporto straordinario e mi aiuta tantissimo nelle decisioni. Mi mantiene calmo in ogni situazione. È il sogno di tutti essere allenati da lui. Sono fortunato a essere qui con lui e spero di trascorrere molti anni qui insieme a lui e di scrivere la storia di questo club. È davvero speciale”. Fino ad oggi Donnarumma ha collezionato sei clean sheet in 13 partite di Premier League con il Manchester City, subendo 12 gol in campionato”.

Foto: Instagram Manchester City