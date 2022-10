L’indelebile calcio contrassegnato dalle giocate di Leo Messi sta per giungere al crepuscolo. Già perché lo stesso argentino, in un’intervista a Star Plus, ha parlato del prossimo Mondiale in Qatar e del suo futuro: “Sicuramente sarà la mia ultima Coppa del Mondo, conto i giorni che mancano. C’è un po’ di ansia e di stress. Voglio che vada tutto bene”.

Foto: twitter Argentina