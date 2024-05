Djuric, è la miglior stagione in Serie A

Con il gol messo a segno contro la Fiorentina nell’ultimo turno, il centravanti del Monza Milan Djuric è arrivato a quota 9 gol in stagione. Arrivato in Italia nel lontano 2007, Djuric ha dovuto fare prima la gavetta in Serie B, vestendo le maglie di Cesena, Ascoli, Crotone, Cremonese, Cittadella e Trapani. Nella sua ultima apparizione con con il Cesena, l’attaccante bosniaco ha deciso di cambiare aria nel 2017 approdando in Premier League al Bristol City. Una sola stagione lontano dall’Italia, è poi tornato per vestire la maglia della Salernitana fino a portarla in Serie A. Con il club salentino, quattro stagioni e 28 gol. Nel 2022 si è trasferito all’Hellas Verona e nell’ultima finestra di mercato, è andato in forza al Monza. In questo campionato, ha messo a segno 5 gol con i clivensi e 4 con i biancorossi, tre nelle ultime due gare. E’ la miglior stagione realizzativa in Serie A per il centravanti di Palladino.

Foto: Instagram Monza