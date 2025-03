Djorkaeff: “L’Inter può vincere la Champions. La Juve è giovane, crescerà”

Youri Djorkaeff, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato alla Repubblica, soffermandosi sull’Inter e sulle possibilità dei nerazzurri.

Queste le sue parole: “Quello che c’è al Milan o all’Inter è diverso da quello che trovano a Roma. I loro investimenti non possono che fare bene, ma il calcio non è una formula certa. Ogni posto ha le sue peculiarità, bisogna adattarsi”.

Dove può arrivare in Champions l’Inter? “Dico in finale. Inzaghi ha una squadra che sembra costruita apposta per l’Europa. I giocatori stanno bene insieme, hanno lo spirito giusto e una serenità che traspare a chi li osserva. Già due anni fa sono andati in fondo, l’esperienza di chi c’era quella volta può fare la differenza”.

Come giudica la Juventus? “Negli Usa, al Mondiale per Club, avrà una chance di dimostrare il suo valore dopo una stagione di alti e bassi. Per certi aspetti mi sembra simile al Psg, un

gruppo giovane che ha da poco cambiato filosofia, con grandi margini di miglioramento”.

