Diouf: “Non sono un terzino e neanche un’ala, voglio tornare al centro. Ma se per impormi all’Inter devo giocare largo lo farò”

14/09/2026 | 11:05:13

Andy Diouf ha concesso un’intervista a L’Equipe parlando del suo nuovo ruolo nell’Inter: “Non mi sento né un terzino né un’ala. Il mio obiettivo è tornare a fare il centrocampista, perché è lì che sono stato formato e lì ho i miei riferimenti. Quando hai la palla giochi quasi da ala, ma quando non ce l’hai devi ripiegare, stare nel blocco difensivo: richiede tantissimo sforzo e alla fine delle partite sei distrutto. Resterò comunque sempre disponibile per la squadra: i miei compagni non mi conoscevano davvero, ma se è da quinto che posso guadagnare minuti e impormi all’Inter, allora lo farò. Ho imparato tantissimo da questa esperienza”.

foto x inter