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Diouf: “Non è facile giocare contro il Venezia. Derby? Non vediamo l’ora di provare a vincere”

28/10/2026 | 20:50:23

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Il centrocampista dell’Inter, Andy Diouf, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Venezia. Queste le sue parole:
“Non è facile giocare contro questa squadra. Abbiamo fatto la cosa più importante, vincere. Non è mai facile trovare spazi contro un blocco basso. Derby? Sicuramente è una partita importante per noi, ma lo era anche questa. Ora ci concentriamo sul Milan e non vediamo l’ora di provare a vincere”.
Foto: X Inter