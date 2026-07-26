Diouf: “Ho buone sensazioni, ma siamo solo all’inizio. Il ruolo di esterno non è il mio naturale”

26/07/2026 | 19:57:51

L’Inter ha vinto l’amichevole nel segno di Andy Diouf autore di una doppietta nel recupero.

Il giocatore ha così parlato a fine gara: “Ho buone sensazioni, ma siamo solo all’inizio. È solo la prima partita. Abbiamo lavorato duro in questo ritiro, ogni giorno. Facciamo un passo alla volta. Quando controllo il pallone, guardo subito la porta. Ci provo spesso in allenamento e provo a fare le stesse cose in partita”.

Sul ruolo da quinto di centrocampo: “Come ho detto voglio solo cercare di fare il massimo, aiutare la squadra. Mi sento bene in campo, ma devo lavorare tanto perché non è la mia posizione naturale”.

Diouf parla di Chivu e Pavard Su Chivu: “Ho parlato molto con il mister in allenamento, ora abbiamo il tempo per lavorare. Non è facile perché è una nuova posizione, ma cerco di fare il massimo e vedremo. Se la lingua mi aiuta con Pavard su quel lato? Sì, è buono avere Pavard sul mio lato. È più facile perché parla francese, ma mi piace giocare con tutti i difensori”.