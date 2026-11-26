Dionigi si presenta al Vicenza: “So cosa significa giocare in questo stadio. Sono convinto che ci sia materiale per lavorare come piace a me”

26/11/2026 | 15:18:56

Il nuovo allenatore del Vicenza, Davide Dionigi, è stato presentato ai media in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Ho respirato l’ambiente e so cosa significa giocare in questo stadio, quanto può spingere la gente e quanto i tifosi siano attaccati a questi colori. Non sono un allenatore da proclami, sono un allenatore da lavoro, da campo. Questa squadra, per quelle che sono le caratteristiche che ho individuato, può sposare la mia idea di gioco. La cosa che salta all’occhio sono sicuramente le tante reti subite, ma non è una questione di difesa. A volte si paga lo scotto del passaggio dalla C alla B. La B è un campionato strano, in cui si vive molto a periodo. Però per quello che ho visto è una squadra che ha potenziale sul quale lavorare. Io ho un’idea ben precisa su dove voglio arrivare. Mi piacerebbe che la mia squadra diventi una squadra contro la quale sia difficile giocare, per tanti motivi. Come ho detto ai ragazzi, quello che è stato è stato: mettiamo una riga, partiamo da zero. Sono convinto che ci sia materiale per lavorare come piace a me”.

Foto: sito Vicenza