Diomande: il PSG si ritira. Il Real Madrid pronto a toccare quota 120 milioni

26/07/2026 | 21:12:00

Cresce la fiducia per Diomande in casa Real Madrid. I Blancos procederanno con l’affondo per il calciatore del Lipsia, il club di Florentino Perez, come sottolineato da Gianluigi Longari, raggiungerà la quota da 120M necessaria per convincere il RB Leipzig e completare l’affare Yan Diomande. Dopo i rinforzi in difesa, con Dumfries, Cucurella e Konaté, Mourinho rinforzerà anche il pacchetto offensivo, in attesa di capire quali saranno le mosse in uscita. Il PSG si è ritirato dalla corsa, manifestando in un comunicato che non procederà in alcuna trattativa per il calciatore.

Foto: sito Bundesliga