Diomande aspetta il Real Madrid. Intanto torna ad allenarsi con il Lipsia

27/07/2026 | 14:14:09

Diomande torna ad allenarsi con il Lipsia, mentre aspetta la chiusura dell’affare tra il Real Madrid e il club tedesco. Il diciannovenne nazionale ivoriano è tornato ad allenarsi con il club, come testimoniato dagli scatti del club, resta da vedere per quanto tempo il giovane talento rimarrà in Germania. I Blancos procederanno con l’affondo per il calciatore del Lipsia, il club di Florentino Perez, come sottolineato da Gianluigi Longari, raggiungerà la cifra di 120 milioni necessaria per convincere il Lipsia e completare l’affare Yan Diomande.

Foto: x lipsia