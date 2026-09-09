Diogo Leite: “Mi piaceva vedere giocare Bonucci. Ho avuto pazienza, ma alla fine la fiducia della Lazio ha fatto la differenza”

09/09/2026 | 12:15:34

Diogo Leite, il nuovo difensore della Lazio, si presenta in conferenza stampa. Le sue parole.

“Sono felice di giocare con la Lazio, sono contento della fiducia che il club ha riposto in me”.

“Ho avuto pazienza, ma volevo scegliere una squadra che riponesse in me la fiducia. Mi sono preparato per la stagione, devo adattarmi ai miei nuovi compagni e alle scelte del mister”.

“Bonucci mi piaceva da vedere nel campionato italiano. Pepe è uno dei miei riferimenti. Couto è una fonte di ispirazione. Voglio fare al meglio il mio percorso in Serie A”.

“Io mi sento un giocatore molto maturo rispetto all’inizio. La Nazionale rimane un obiettivo, ma prima devo concentrarmi sulla Lazio. Il mio rapporto con Doekhi è stato determinante affinché io venissi qui”.

“La Serie A è competitiva e giocare alla Lazio è una bella responsabilità. Mi piace essere leader e dare tutto in campo, poi sarà il mister a fare le sue scelte”.

“Penso che noi dobbiamo ragionare partita dopo partita e alla fine faremo i conti. Dobbiamo avere un atteggiamento vincente, ciò che si merita il club”.

“Conceiçao è stato il mio allenatore al Porto, ma non ci ho parlato in questi giorni. Con Bonucci ci ho parlato rapidamente e si è congratulato con me”.

Foto: Sito Lazio