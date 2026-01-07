Dimarco sblocca l’Inter a Parma (0-1), 0-0 tra Lazio-Fiorentina (proteste biancocelesti) e Torino-Udinese

07/01/2026 | 21:36:10

Conclusi i primi tempi delle tre gare delle 20.45 in Serie A. Dimarco sblocca l’Inter a Parma (0-1), 0-0 tra Lazio e Fiorentina (proteste biancocelesti) e Torino-Udinese.

Al 13′ traversa Inter con Bisseck che calcia da fuori, i legni salvano il Parma e lo stesso Corvi bravo ad alzare la palla. L’Inter continua la pressione, ci prova Calhanoglu, palla alta. Al 29′ pareggia i legni il Parma. Ondrejka calcia e colpisce l’incrocio dei pali. L’Inter domina, traversa anche per Pio Esposito. Al 43′ la sbloccano i nerazzurri. Dimarco calcia, stavolta di destro e batte Corvi. Dopo la review al VAR, il gol viene ufficializzato. Inter avanti a Parma all’intervallo.

A Roma bellissima Lazio nei primi minuti. Lazio che protesta per un rigore (abbastanza solare) non concesso da Sozza. Lazio che ha avuto una chance con Isaksen, si è salvata la Fiorentina. Si salva la viola anche su un mischione clamoroso dove Gila e Romagnoli non trovano la rete. Viola che con il passare dei minuti prendono le misure alla Lazio che nei minuti iniziali avrebbe meritato la rete. Si va all’intervallo sullo 0-0.

A Torino l’Udinese la sblocca con Kabasele, ma la rete viene annullata per un fallo di mano. Chance successivamente per Bellanova, che di testa trova un ottimo Okoye. Risponde Zaniolo, che calcia, ma alto. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Foto: sito Inter