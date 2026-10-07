Dimarco: “L’infortunio? Sto bene, ho recuperato. Non scegliamo tra campionato e Champions”

07/10/2026 | 23:04:35

Le parole di Federico Dimarco durante il premio Gentleman: “Record di assist l’anno scorso? Come dico sempre, i risultati personali passano da quelli di squadra. Per fare tanti assist, devi avere attaccanti che fanno tanti gol: ho la fortuna di avere quattro attaccanti forti in squadra. Sono felice di questo record, ora penso al presente, a nuovi obiettivi e nuovi trofei. L’infortunio? Sto bene, c’è stato questo piccolo intoppo al ginocchio, ma ho lavorato e recuperato. Vediamo di partire più forte dalla prossima. Campionato o Champions? No, non si sceglie”.

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