Dibu Martinez vota Juve, ma i matrimoni si fanno in tre

10/06/2026 | 16:20:18

Dibu Martinez è un obiettivo concreto della Juve, a maggior ragione dopo il naufragio della trattativa per Alisson. Rispetto a quanto accaduto con lo specialista brasiliano la Juve non ha trascurato il club di riferimento, come aveva fatto con il Liverpool prima di incassare una chiusura dopo aver ottenuto il sì di Alisson. Lavorando con il suo entourage, i bianconeri hanno memorizzato che sarebbe stato possibile arrivare a un’intesa malgrado un ingaggio di sette milioni a stagione. Ma ora, come per Sorloth, bisogna vincere la partita con il club di riferimento, l’Aston Villa. Non c’è stata ancora una richiesta ufficiale sul cartellino, ma nello stesso tempo è complicato pensare che gli inglesi non vogliano fare una minima cassa su un Campione del Mondo. Domanda: basterebbero 10 milioni? La Juve ha intenzione di spenderli, se quella fosse la richiesta, per un portiere forte ma non più giovanissimo? È qui che si gioca la partita, semplicemente perché i matrimoni si fanno in tre (calciatore, club interessato e club che deve cedere) e soltanto in questo modo essere celebrati. Pensare che chiedano troppo non può diventare una montagna, devi metterlo in preventivo e non correre il rischio di ripartire da un’altra soluzione. Esattamente ciò che la Juve deve evitare per coprire un ruolo troppo delicato e che, ormai a metà giugno, necessità di un intervento immediato.

Foto: X Ballon d’Or