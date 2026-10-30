Dibu Martinez: “Se giocassimo oggi contro la Spagna, li batteremmo. Il miglior giocatore del Mondiale doveva essere Messi”

30/10/2026 | 19:04:02

Il Dibu Martinez, ospite di Gaston Edul al podcast Los Edul, è tornato sulla finale Mondiale, persa dall’Argentina ai tempi supplementari contro la Spagna. Il portiere del Chelsea ha detto: “Ero convinto che fosse il mio giorno. Sai quella sensazione quando sai e basta che il pallone non entrerà? Penso che lo sentissero anche loro. Uno dei portieri avversari mi ha persino detto: ‘Meno male che abbiamo vinto prima dei rigori’. Ho sentito i giocatori della Spagna dire: ‘Dobbiamo vincerla qui, non possiamo andare ai rigori,’ mentre camminavo verso la mia porta. Hanno segnato proprio all’inizio della seconda metà dei supplementari, altrimenti… È questo che non mi è piaciuto di questo Mondiale rispetto al Qatar. Allora, avevamo sei giorni tra la Croazia e la Francia. Questa volta, ne avevamo solo TRE, inclusi i viaggi e una sessione di allenamento ridotta. Stavamo bevendo mate e scherzando sul fatto che magari se la finale fosse stata giocata alle 20, saremmo stati meglio. Se li affrontassimo oggi, li batteremmo”.

Poi, è tornato sull’assegnazione del Pallone d’Oro dei Mondiali, andato a Rodri: “Il miglior giocatore della Coppa del Mondo è stato Messi”.

Foto: Instagram Dibu Martinez