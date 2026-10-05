Dibu Martinez: “La finale del Mondiale ha fatto molto male. Sono andato al Chelsea per rigenerarmi”

05/10/2026 | 16:18:48

La finale dell’ultima Coppa del Mondo è ancora una ferita aperta nel cuore dell’Argentina. Il migliore in campo della Nazionale albiceleste, all’interno del monologo spagnolo, è stato Emiliano “Dibu” Martinez che con le sue parate ha evitato un passivo più rotondo, portando la gara ai supplementari. Il nuovo portiere del Chelsea ha raccontato a Tyc Sports i giorni dopo la dolorosa sconfitta: “Ci ho messo un po’ a metabolizzare la cosa; perdere la finale della Coppa del Mondo ha fatto molto male. Ho provato a cambiare club per rigenerarmi a livello mentale e ci sono riuscito. Sono arrivato qui (al Chelsea, ndr) ed è stata la cosa migliore che potessi fare, perché mi sento utile, reattivo e in piena forma”.

Foto: Sito Chelsea