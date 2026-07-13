Dibu Martinez: “Juve? Per ora penso solo al Mondiale. Rispettiamo l’Inghilterra”

13/07/2026 | 11:50:33

El Dibu Martinez, portiere dell’Argentina e dell‘Aston Villa, ha parlato a La Stampa, rispondendo anche sui rumors che vedono la Juventus interessata al giocatore.

Le sue parole: “Londra? Vivo là da 16 anni. Lì ci sono nati i miei figli. Per l’Aston Villa mi sono rotto un dito e ancora gestisco le conseguenze, gioco con un ferro all’anulare destro. Posso solo avere rispetto e emozioni per l’Inghilterra. Ci troviamo davanti all’Inghilterra, a una partita dalla finale è perché lo abbiamo voluto, abbiamo resistito. Avanti così, più pressione c’è e più coraggio ci mettiamo”.

La trattativa con la Juventus infine: “Il futuro? È solo la prossima partita. La Juve interessata? Per ora solo il Mondiale è il mio obiettivo”.

Foto: X FIFA