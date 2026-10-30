Dibu Martinez: “Ho giocato il Mondiale con un dito rotto. Urlavo dal dolore ogni volta che mettevo i guanti”

30/10/2026 | 17:03:21

Emiliano Martinez è alle prese con un infortunio alla mandibola, rimediato nella sfida contro l’Everton. Il portiere, passato al Chelsea in estate, potrebbe tornare a giocare prima della sosta ma solo con una maschera protettiva, come detto da Xabi Alonso in conferenza stampa. A proposito di infortuni, il Dibu ha raccontato al podcast Los Edul condotto da Gaston Deul, giornalista argentino, dell’agonia che ha passato a causa di un dito rotto durante il Mondiale: “Su una scala da 1 a 10, il mio dito mi ha influenzato 10/10. Fino al giorno prima della partita contro l’Algeria, mi tuffavo con un solo braccio, come uno zombie. Ogni volta che posavo la mano, vedevo le stelle dal dolore. Ho pianto tantissimo perché il mio dito era gonfio come una salsiccia. Se una palla mi avesse colpito direttamente sulla punta del dito, sarebbe potuto esplodere. Ogni volta che una palla mi arrivava addosso, pregavo che il mio dito non si slogasse. Urlavo dal dolore ogni volta che inserivo il mio dito dentro il guanto e li supplicavo di tagliarlo. Ho dovuto persino fare la doccia con un sacchetto di plastica sulla mano, tenendola alzata”.

Foto: Instagram Dibu Martinez