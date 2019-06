Di Biagio: “Stiamo rivivendo Italia ’90. Su Totti…”

Il commissario tecnico della Nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Polonia in programma domani sera: “Sarà una gara totalmente diversa, loro sanno difendere e ripartire molto bene. L’ambiente di Bologna? Stiamo un po’ rivivendo Italia 90, c’è spirito di appartenenza, la gente ha voglia di festeggiare e di gioire, dobbiamo sfruttare questo momento. Per quanto riguarda le lamentele della Spagna, la partita contro di loro è stata normale. Non capisco il senso delle loro dichiarazioni”.

Il ct si è poi soffermato sull’addio tra Francesco Totti e la Roma: “Un’idea ce l’ho, ne ho già parlato con Francesco. Non capisco perché succedano queste cose. Lo vedevo coinvolto, parlava di direttori sportivi, allenatori, giocatori che avrebbe voluto. Peccato per Roma e per i tifosi giallorossi. Non so cosa sia successo”.

Foto: Figc