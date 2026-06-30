Diallo: “Delusione enorme per l’eliminazione, ci è mancata esperienza. L’Italia mi manca”

30/06/2026 | 23:10:24

Amad Diallo, attaccante della Cista d’Avorio e del Manchester United, ex Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Norvegia ai Mondiali.

Le sue parole: “Cosa resta? Siamo un po’ dispiaciuti per la sconfitta. Sappiamo che abbiamo giocatori in squadra che sanno fare la differenza in ogni momento ma abbiamo preso gol nel finale e recuperare a quel punto era difficile, perché giocavamo contro una squadra con grandi giocatori. Non possiamo però che imparare da questo torneo, molti di noi sono giovani e per molti questa era la prima esperienza in una Coppa del Mondo e credo che ci sia mancata un po’ di esperienza”.

Sull’Italia: “Mi manca tanto, ogni tanto quando ho tempo libero vengo in Italia e vado a trovare la famiglia, mi manca un po’ l’Italia. Se sento qualcuno dei vecchi amici? Sì, li sento spesso quelli dell’Atalanta e quelli di Parma, dove sono cresciuto prima di andare a Bergamo. Un saluto ai tifosi dell’Atalanta? Li saluto e mando loro un abbraccio”.

Foto: Instagram United