Di Vaio: “Siamo contenti del lavoro del gruppo. Scudetto? Non possiamo definirci una squadra che può lottare per quel tipo di traguardo”

10/11/2025 | 11:45:56

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Queste le sue parole:

“Arriviamo da un momento molto positivo, tra le due soste abbiamo fatto tanti risultati utili consecutivi, conditi dalla grande prestazione di ieri contro i campioni d’Italia. C’è esaltazione in città, ma sappiamo che il cammino è lungo. Siamo contenti del lavoro del gruppo, del mister e di tutto il suo staff. Speriamo di continuare così. Scudetto? Non possiamo definirci una squadra che può lottare per quel tipo di traguardo, almeno in questo momento della stagione. Non è scaramanzia, è realismo. Stiamo lottando con un gruppo di squadre molto attrezzate, abituate a stare in alto. Noi siamo lì, con la nostra filosofia e con il modo di giocare che ci ha dato Italiano. Siamo contenti di stare lassù e speriamo di ritrovarci sempre in questa posizione anche alla fine dell’anno ed entrare in Europa. Non sarà semplice ma ci crediamo”.

Foto: X Bologna