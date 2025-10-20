Di Vaio: “Orsolini al Mondiale sarebbe un sogno per lui e per Bologna. Contro l’FCSB gara cruciale”

20/10/2025 | 15:36:30

Marco Di Vaio ha parlato a Sky Sport del gran momento di Orsolini: “Per noi rappresenta lo spirito della squadra, ieri è entrato per 20-25 minuti e ha fatto la differenza. Siamo contenti, deve continuare così, anche perché alla fine dell’anno c’è un Mondiale da raggiungere per la nazionale e per lui stesso, sarebbe un sogno. Abbiamo avuto un inizio complicato in Europa, visto che abbiamo perso con l’Aston Villa a Birmingham e pareggiato in casa col Friburgo, quindi prendere i tre punti contro l’FCSB diventa cruciale”.

FOTO X Bologna