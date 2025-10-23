Di Vaio: “Dobbiamo provare ad entrare nelle prime ventiquattro. Una vittoria oggi ci potrebbe sbloccare”

23/10/2025 | 18:47:09

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del match contro l’FCSB. Queste le sue parole:

“Dobbiamo provare ad entrare nelle prime ventiquattro. Nelle prime due partite abbiamo raccolto un solo punto e le scelte di questa sera sono dovute a questo. Se ci manca qualcosa in termini di esperienza europea? Sicuramente ci manca dell’esperienza, ma anche consapevolezza. Una vittoria oggi ci potrebbe sbloccare. Quest’anno possiamo dire la nostra”.

Foto: X Bologna