Di Maria saluta il Benfica: “Questo club è amore puro. Mi sono sempre sentito a casa”

30/06/2025 | 19:21:13

Messaggio di addio al Benfica per Angel Di Maria che ha affidato ai canali ufficiali del club le sue emozioni.

Queste le sue parole: “Cosa significa per me il Benfica? Amore puro. È un amore che ho sentito dal primo giorno in cui sono arrivato, quasi a 18 anni, e ora che me ne vado, a 37. Ho sempre sentito il Benfica come casa mia, come il mio posto nel mondo, e quest’anno l’ho vissuto con le mie figlie. Si sono sentite bene a Lisbona, erano felicissime. Hanno pianto quando abbiamo deciso di partire, anche se erano entusiaste di tornare a Rosario. Ma questo mi rassicura, sapere che non solo i miei genitori e le mie sorelle, ma anche le mie figlie e mia moglie sono state felici a Lisbona. Per me, il Benfica è amore puro. Per me, anche se non ho vinto titoli, al Benfica è stato tutto meraviglioso. Da quando sono arrivato a 18 anni fino ad oggi che ne ho 37, i 5 anni totali sono stati indimenticabili. Perché? Perché mi sono sempre sentito a casa. È difficile spiegare a parole quello che si prova, ma i due luoghi dove mi sono sempre sentito davvero a mio agio sono Rosario e Lisbona. Sono due città molto simili, piccole, dove è facile muoversi e la gente è molto calorosa. È difficile scegliere momenti specifici… anche quando non vinci in campo, le persone continuano a vederti come un idolo, una leggenda, e questo ti rende felice”.

Foto: Instagram Di Maria