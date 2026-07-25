Di Lorenzo: “Mi piacerebbe chiudere la carriera al Napoli. Pirlo CT? Dobbiamo avere fiducia in Maldini e Leonardo”

25/07/2026 | 16:30:43

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa: “Chiudere la carriera al Napoli? Mi piacerebbe, è l’ottava stagione qui, è veramente casa, mi piacerebbe e vedremo, le cose nel calcio cambiano velocemente, non lo sappiamo, ma sto bene qui e mi piacerebbe. Se anche alla società farà piacere non ci saranno problemi. Al Di Lorenzo del Matera… è passato tanto tempo, ho affrontato difficoltà, mi hanno aiutato ad arrivare però qui, direi di continuare a credere nel sogno di arrivare qui. Pirlo ct? Ci sono le persone adatte per scegliere, sto leggendo che già vengono criticate alcune scelte. Da italiano, non da calciatore, ma da tifoso dico che dobbiamo avere fiducia nel nuovo corso, in Maldini, Leonardo, persone di spessore, masticano calcio da sempre. Io ho fiducia nel nuovo corso”.

Foto: Instagram Napoli