Di Lorenzo: “A marzo servirà un’altra Italia. Con Gattuso si è visto uno spirito diverso”

16/11/2025 | 23:16:20

Giovanni Di Lorenzo ha parlato alla Rai: “Siamo partiti molto bene nel primo tempo, sbloccando subito la partita. Poi nel secondo tempo ci siamo rilassati, forse, e loro sono venuti fuori con la loro qualità. Quindi questo ci servirà per le partite di marzo, essere concentrati per tutta la partita. Perché a marzo ci giochiamo tanto e sicuramente dovremo fare un altro tipo di partita. Sicuramente sapevamo, l’abbiamo visto anche all’andata. C’è da fargli i complimenti per il girone che hanno fatto. Adesso abbiamo questa pausa prima del play-off. Come detto prima, sicuramente dovremo affrontare la partita in maniera diversa. Sicuramente in questi due-tre mesi si è visto uno spirito diverso, il mister ci ha dato una mano sotto questo aspetto. Quindi dovremo prepararci al meglio, perché a marzo ci giochiamo un Mondiale. Saranno sicuramente un altro tipo di partite e dovremo farci trovare pronti”.

Foto: Instagram Napoli