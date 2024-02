Di Gregorio: “Handanovic era il vero leader dell’Inter. Nessuno attaccava la palla come lui”

Lunga intervista quella rilasciata dal portiere del Monza Michele Di Gregorio ai taccuini di Cronache di Spogliatoio. Il numero 1 dei biancorossi, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha raccontato un curioso retroscena relativo proprio a quei tempi e con protagonista Samir Handanovic, definito un idolo dallo stesso Di Gregorio:

“La linea guida all’Inter era lui. E’ il numero uno, anche adesso che ha smesso. Nessun fa un attacco palla come lo faceva lui. La qualità delle mie uscite? Mi porto dietro questa cosa da quando avevo 16 anni. In più ho avuto dei preparatori che credevano in questa filosofia, quindi l’ho sempre portata avanti. Tutt’oggi la alleno con Magni e Dall’Omo, poi in partita ti ritrovi questa competenza perché è un gesto che fai senza pensare. Ho migliorato questo aspetto, frenando l’impulso: prima andavo sempre al duello, magari adesso sono maturato sotto questo punto di vista.”

Foto: Twitter Lega Serie A