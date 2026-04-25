Di Francesco: “Il punto non ci basta. Ma finisse oggi il campionato saremmo salvi”

25/04/2026 | 23:31:39

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro il Verona.

Queste le sue parole: “Troviamo il lato positivo della gara. Siamo venuti qui per fare i tre punti, sapendo che il Verona veniva da ottima prestazioni. Potevamo fare meglio nelle ultime scelte, soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo avuto più in mano il pallino del gioco. C’era forse un episodio da rigore su Cheddira, così mi dicono i miei. Ci teniamo che siamo sopra di uno, se finisse oggi il campionato saremmo salvi”.

Non avete giocato con leggerezza? “Da fuori è facile dire di giocare con leggerezza. Il Verona aveva molto meno da perdere e noi, per arrivare all’obiettivo, contro il Pisa dobbiamo essere più concreti e più precisi nel palleggio. Adesso rivediamo la partita e cerchiamo di migliorare gli aspetti in cui siamo mancati”.

Più sciolti nel secondo tempo: hai toccato le corde giuste nell’intervallo? “Siamo stati troppo sporchi, coi ragazzi ho parlato ripreparando quello che facciamo durante la settimana. Il Verona viveva di palle lunghe, nel secondo tempo siamo stati più compatti e abbiamo fraseggiato meglio anche se non è bastato. Sapevamo che era complicata, anche dal punto di vista psicologico”.

In una stagione come questa, hai lavorato più per sistemare il reparto difensivo o per sviluppare qualcosa davanti? “Il dna di questa squadra da inizio campionato è stata la compattezza. Siamo stati sempre corti anche stasera, tranne il primo tempo dove abbiamo sbagliato tanto. Cerco sempre di lavorare anche in fase offensiva, voglio vedere la squadra che giochi a calcio. Certe volte ci siamo riusciti, oggi un po’ meno. Dobbiamo uscire consapevoli che oggi saremmo fuori dalla zona retrocessione e ci deve dare forza per la prossima. Mi auguro di salvarmi prima dell’ultima giornata, ma siamo in linea con quanto detto prima dell’inizio del campionato”.

Foto: sito Lecce