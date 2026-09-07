Di Francesco: “Dobbiamo giocare con un certo atteggiamento. Monteiro è avanti dal punto di vista fisico”

07/09/2026 | 21:08:13

Eusebio Di Francesco ha parlato a Dazn dopo la sconfitta di Cagliari: “Ripartiamo da questo: qualsiasi squadra che ambisce alla salvezza deve mettere in campo un certo atteggiamento agonistico. Può darsi che in una giornata no, come ci è capitato già con la Roma, magari con una squadra più forte, ma il Cagliari è una buona squadra, con ottimi ragazzi e giocatori interessanti. Monteiro veniva già da un campionato e ha fatto tante partite, quindi dal punto di vista fisico è già avanti. Fatah è un giocatore giovane che veniva da un periodo di sosta lunga, aveva giocato poco ultimamente. L’ho messo in campo perché volevo più uno contro uno e propensione offensiva”.

foto x lecce