Di Francesco: “Camarda rientrerà martedì. Sottil assente contro la Fiorentina”

19/04/2026 | 16:05:13

Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Fiorentina: “Sottil non ci sarà sicuramente, sull’impiego di Banda decideremo domani. E’ importante che ci sia, ma la sua presenza è legata alle sensazioni che lui stesso mi darà. Gandelman è rientrato devo decidere se utilizzarlo dall’inizio o a gara in corso. Ho ancora due o tre dubbi da risolvere, ma voglio che siano tutti pronti. Camarda rientrerà martedì ma non so se sarà a disposizione con la squadra, lo valuteremo. E’ una risorsa in più, mi darà un’alternativa in più in base a come si metterà la gara. Questa squadra ha meccanismi ed equilibri, spostarli o fare tentativi a me non piace. Se poi dovessimo trovare delle difficoltà perché no comunque. lo cerco di mettere sempre la squadra nelle condizioni di poter rendere al meglio”.

foto x lecce