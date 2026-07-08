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Di Cintio: “Il calcio femminile va sostenuto. Il nodo sullo spostamento delle risorse”

08/07/2026 | 17:34:52

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L’avvocato Cesare Di CINTIO, esperto di diritto sportivo, in audizione in commissione Cultura della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2988, di conversione in legge del decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, recante Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità così si è espresso:
“Per quanto riguarda l’allocazione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi dalla federazione alla lega di serie A femminile, il punto è critico. Il calcio femminile va sostenuto, tuttavia lo spostamento delle risorse da federazioni, l’1%, a Lega di serie A femminile va a compiere un’operazione con la quale le risorse sono destinate sostanzialmente alle squadre di serie A. Si tratterebbe di spostare risorse che oggi sono destinate ai settori giovanili e a infrastrutture, in un settore di vertice e non alla base. Norma va modificata, ma non interrompere la filiera dei giovani”.