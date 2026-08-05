Dg Cagliari: “Sebastiano Esposito mal consigliato dal suo agente”

05/08/2026 | 22:31:31

Stefano Melis, dg del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Videolina durante la presentazione della squadra a Pula. E si è soffermato sul caso Sebastiano Esposito: “Purtroppo è una di quelle storie che fanno male. Come club ci siamo seduti al tavolo della trattativa e abbiamo formalizzato un’offerta importante per il suo contratto, ma non abbiamo trovato disponibilità. Il ragazzo, mal consigliato dall’agente, ha mancato di rispetto al club e ai compagni. Non ha rispettato la convocazione e il certificato medico presentato è stato imbarazzante. Ora prenderemo in considerazione eventuali offerte”.

Foto: sito Cagliari