Deulofeu: “Torno dopo tre anni, appena rientrerò festeggerò con un vino di qualità”

30/07/2026 | 18:45:50

Deulofeu ha parlato in conferenza stampa dopo essere tornato in campo: “Sono molto contento, essere in campo coi miei compagni è importantissimo per me. Me lo sono perso per tre anni, finalmente sono in campo e posso tornare a sentire la mia passione. Il preparatore dell’Udinese mi ha aiutato tanto, mi sa che posso avere davvero la possibilità di giocare. Se non ci credo io, non ci crede nessuno. Io ho creduto tanto in me, sto approfittando dell’opportunità che mi ha dato la società. Se io sono qui, è grazie a Gino Pozzo. Abbiamo un rapporto incredibile fin dal Watford. Lo ringrazio tanto. Voglio tornare in campo per Gino, per la mia famiglia e per i miei figli. L’idea di smettere di giocare in me è durata un minuto. Avevo troppa fiducia e voglia di tornare. Appeno rientrerò, mi berrò un vino di qualità, uno toscano o uno piemontese, per festeggiare”.

Foto: Twitter Udinese