Deulofeu: “Aspetto solo di fare un miracolo e tornare a giocare a calcio”

15/02/2026 | 11:14:41

L’attaccante spagnolo, Gerard Deulofeu, alle prese da tre anni con un’infortunio al crociato ha concesso un’intervista a BBC Sports. Queste le sue parole;

“Una delle cose che mi dà energia è sapere che posso scrivere la storia. Ho perso tutta la mia vita personale. È la cosa più dolorosa che si possa provare. Ora aspetto solo di fare un miracolo e tornare a giocare a calcio. Ma so che è molto difficile tornare con questo tipo di incapacità. Il rientro contro la Samp? Ho giocato 15 minuti. E lì, in quei 15 minuti, il legamento crociato anteriore si è rotto completamente. Quella è stata la mia ultima partita. L’intervento? Ti sottoponi all’intervento chirurgico, modifichi il legamento crociato anteriore, il resto del corpo, e inizi una guarigione progressiva. Ma il problema era l’infezione”.

Foto: X Udinese