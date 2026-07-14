Deschamps: “Troppi errori tecnici. L’arbitro non all’altezza di una semifinale mondiale”

14/07/2026 | 23:45:41

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Spagna in semifinale dei Mondiali.

Le sue parole: “Una delusione perché avevamo tanta ambizione. Ci è mancata qualcosa contro una Spagna che sa fare bene tante cose. Tanti sbagli a livello tecnico, in una partita così dovevamo essere tutti al 100% e non è stato il nostro caso. Poi l’infortunio di Saliba, Rabiot che prende il giallo e rischia il rosso. Volevamo andare fino in fondo, poi ci sono state delle decisioni ma non era la prima volta. Ma lo accetto. Ma mi chiedo: quest’arbitro era al livello di una semifinale di una Coppa del Mondo? No”.

Cosa è mancato: “Dura dare spiegazioni. Abbiamo cercato la reazione, abbiamo trovato una grande squadra che ha sbagliato molto meno di noi. Pensavo che i ragazzi avessero le capacità di recuperare, ma soprattutto i giocatori offensivi non hanno fatto bene. Difficile così sperare di vincere”.

Foto: sito Francia