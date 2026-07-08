Deschamps: “Spero che gli arbitri argentini siano bravi quanto Letexier. Insulti razzisti a Mbappé? Kylian sta bene. È concentrato sulla partita”

08/07/2026 | 20:00:56

Il commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Marocco. Queste le sue parole:

“Il giallo ad Olise? La decisione della FIFA è stata ricevuta stamattina. Rimane valida. Se temiamo qualche influenza a seguito della nomina di un arbitro argentino per la partita? No. Potete anche chiedervelo, ma accetto che le nomine vengano fatte e che non ci possa fare nulla. Spero che gli arbitri argentini siano bravi quanto il signor Letexier, che ha diretto un’altra partita. Ma l’avversario è il Marocco, non l’arbitro. Gli insulti razzisti rivolti a Mbappé dalla senatrice paraguaiana Celeste Amarilla? Kylian sta bene mentalmente e psicologicamente. È un giocatore molto forte sotto tutti gli aspetti. È concentrato sulla partita di domani, proprio come il resto del gruppo.

Foto: Instagram Francia