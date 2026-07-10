Deschamps: “L’obiettivo è arrivare in finale. Rigore? Non è una situazione facile”

10/07/2026 | 11:18:09

Dopo la vittoria ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 contro il Marocco, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps è intervenuto in conferenza stampa ai microfoni dei giornalisti: “Marocco? Quando abbiamo avuto la palla non gli abbiamo lasciato un’occasione. Non conosco l’attuale commissario tecnico, con quello prima ci abbiamo parlato spesso. Hanno giocato di enorme talento, giovani. Hanno un futuro brillante come selezione. Belgio o Spagna? Domani sapremo quale sarà il nostro rivale. Non siamo ancora in finale, è sempre molto difficile, è una Coppa del Mondo e siamo in semifinale, fra le migliori quattro del mondo. Vedremo con chi giocheremo. L’obiettivo è arrivarci, ma farlo passo passo. Rigore? Sono d’accordo con Haaland, io non parlo spagnolo e l’arbitro era argentino. Kylian era già preparato per il calcio di rigore, ma non è una situazione facile. Bisogna adattarsi e questo può infastidire. Sono arrivati ai quarti oggi, in finale nella Coppa d’Africa e in semifinale l’ultima edizione. Non avevano attaccanti puri e per questo hanno provato con giocatori veloci“.

Foto: Instagram Francia