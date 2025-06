Deportivo La Coruna, monitorato Davide Ancelotti per la panchina

05/06/2025 | 12:27:47

Davide Ancelotti è finito nel mirino del Deportivo La Coruna per la panchina, come riportato da The Athletic. Dopo aver valutato altre piste, il club spagnolo sembra deciso a puntare sul giovane allenatore italiano per guidare la squadra nella prossima stagione di Segunda Division. A riportarlo è The Athletic

Foto: Twitter Ancelotti