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Demiral: “Non ci aspettavamo la sconfitta. Dobbiamo guardare avanti con fiducia”

14/06/2026 | 18:11:08

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Merih Demiral, difensore della Turchia, ex Juventus, nel post partita del ko contro l’Australia, ha ammesso tutta la delusione per un risultato arrivato contro ogni previsione.
Le sue parole: “Oggi abbiamo ottenuto un risultato che non volevamo assolutamente. Ci dispiace molto e, sinceramente, non ce lo aspettavamo. Abbiamo dato tutto in campo, tutti eravamo determinati a vincere, ma nel calcio a volte le cose non vanno come avevi immaginato. Non ci sono scuse, avremmo dovuto portare a casa la vittoria”.

“Abbiamo ancora due partite davanti a noi e faremo di tutto per affrontarle nel migliore dei modi. Il nostro obiettivo è superare la fase a gironi e crediamo di avere le qualità per riuscirci. Questa è la nostra prima esperienza in una Coppa del Mondo e sappiamo che non è semplice, ma dobbiamo reagire”.

Il centrale ha poi affrontato anche il tema della pressione che accompagna la selezione guidata da Vincenzo Montella, chiamata a convivere con aspettative molto elevate da parte dei tifosi.

“Ne abbiamo parlato tra di noi. Da qui alla prossima partita ci prepareremo al meglio e faremo tutto il necessario. Sappiamo bene che il nostro popolo si aspetta molto da noi e ne siamo pienamente consapevoli”.

Infine, una riflessione sul clima che si vive attorno alla nazionale: “Nel nostro Paese le emozioni vengono spesso esasperate, sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male. Credo che serva trovare il giusto equilibrio e affrontare ogni situazione con maggiore lucidità”.
Foto: Instagram Demiral